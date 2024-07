Roma domestica ripulisce casa | ruba la carta di credito e preleva migliaia di euro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Borgo hanno denunciato una filippina di 29 anni, sorpresa a “ripulire”’ letteralmente ladella datrice di lavoro. La ragazza era stata assunta per sostituire temporaneamente la fidata collaboratricedi famiglia. A far scattare l’attività di polizia giudiziaria è stata la segnalazione del figlio della datrice di lavoro, allarmato da un avviso ricevuto dalla banca in seguito ad un ingente prelievo in contanti. Da quanto appurato, la donna avrebbe ispezionato la, presso la quale era stata assunta, nei più remoti meandri, scovando i posti dove gli effetti personali della proprietaria erano nascosti e custoditi.