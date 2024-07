Judo Odette Giuffrida in semifinale! Caccia alla terza medaglia olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Prosegue senza sbavature il cammino odierno di, che batte anche Reka Pupp in un incontro cruciale nella corsa al podio e si qualifica per la suaconsecutiva nella categoria -52 kg in occasione dei Giochi di Parigi 2024. Nel pomeriggio la romana andrà dunque adellaa cinque cerchi della carriera, dopo l’argento di Rio 2016 ed il bronzo di Tokyo 2021. Una delle stelle più luminose del movimento tricolore, esentata dal primo turno con un bye da n.3 del seeding, aveva superato al debutto per waza-ari al Golden Score la statunitense Angelica Delgado per poi fronteggiare ai quarti l’ungherese Pupp, sesta testa di serie del tabellone già battuta dall’azzurra tre anni fa nella finalina per il bronzo a Tokyo.