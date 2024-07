Biden Harris Trump von der Leyen Cronaca politica di due incredibili settimane

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 luglio 2024) “Ci sono decenni in cui non succede nulla e ci sonoin cui sembrano passati decenni”. Con questa famosa frase (rielaborata sempre di più nel corso degli anni), Lenin, nel marzo del 1918, spiegava come in pochi giorni la rivoluzione da lui guidata “aveva distrutto una delle monarchie più antiche, più potenti, più barbare e più feroci di sempre”, compiendo in pochi mesi “un percorso per il quale altri paesi hanno speso decenni”. Oggi non siamo davanti a un evento di tale portata storica come la Rivoluzione russa (anche se siamo nel mezzo di un’altra rivoluzione epocale come quella digitale, che ogni singolo giorno compie passi enormi), ma il mondo in cui viviamo va comunque ad una velocità sempre più forte ed è sempre più complicato stargli dietro.