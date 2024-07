La corsa per la Casa Bianca Gli Obama appoggiano Harris | Sarai una grande presidente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Per Kamalaè un crescendo che dura da giorni. Per Donald Trump una rabbia incontenibile che non si placa nemmeno con gli insulti diretti alla candidata democratica. E sicuramente non lo aiuta la smentita di Elon Musk, che non gli darà affatto 45 milioni di dollari al mese, come sembrava avesse promesso. E nella notte americana è arrivato l’endorsement che tutti attendevano e sul cui ritardo molti cominciavano a speculare. Con la ripresa video di una telefonata, Kamalarisponde emozionata a Barack e Michelleche le dicono: "Siamo orgogliosi di te, questo è un momento storico, faremo tutto quello che potremo per appoggiarti. Diventerai una". Adesso il cerchio dei sostegni è chiuso ed è unanime. Tra qualche ora spunterà anche il nome del vice, chesceglierà anche per bilanciare le sue posizioni più liberal che centriste.