Reina torna in Italia che messaggio su Napoli | le parole fanno emozionare i tifosi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pepetornerà inper giocare al Como: leche ha rilasciato susono davvero stupende. Pepefa parte di quei calciatori in grado di stringere un legame davvero straordinario con la tifoseria azzurra. Il portiere spagnolo ha militato anella stagione 2013/2014 sotto la guida di Rafa Benitez, per poire l’anno dopo e restarci per altri tre anni, divenendo uno dei leader della squadra di Sarri. L’affetto deiè sempre rimasto tale, anche durante le due successive esperienze del giocatore incon le maglie di Milan e Lazio. Dopo due anni all’estero con la maglia del Villarreal, il giocatore tornerà inper vestire la maglia dell’ambizioso Como di Fabregas.