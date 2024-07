Milan Cardinale | Vogliamo riportare il club protagonista sulla scena mondiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Gerry, presidente del, ha rilasciato un’intervista alla Cbc in vista della tournée negli Stati Uniti dei rossoneri: “Il nostro obiettivo, sin da quando abbiamo comprato ildue anni fa, è quello diilpuntare sui fan: ne abbiamo 550 milioni nel mondo e 50 milioni in America“. Il numero uno delha poi aggiunto: “Una delle ragioni per cui abbiamo organizzato queste tournée amichevoli è perché negli Stati Uniti c’è una grande domanda per il calcio europeo. Si tratta di un’occasione ghiotta per noi“.: “il” SportFace.