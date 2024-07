Arpae promuove il nostro mare Acque pulite sulla riviera riminese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilè sano. I valori di enterococchi intestinali ed escherichia coli è praticamente non quantificabile considerando le piccolissime tracce che i tecnici dihanno trovato nei campioni esaminati. Il 22 luglio scorso è avvenuto il mensile controllo dicosta romagnola con 98 punti di prelievo complessivi, dai lidi ravennati fino a Cattolica. I punti dove i valori sono risultati superiori ai limiti posti dalla legge sono stati due. In entrambi i casi siamo nella zona del ravennate. Per la, invece, non c’è stato alcuno sforamento. Anzi, i valori dei due batteri nella maggior parte dei rilievi svolti non sono stati nemmeno quantificabili tanto piccole erano le presenze. Praticamente inesistenti.