Zes Unica Cna | Credito di imposta inadeguato a sostenere gli investimenti al Sud

(Di mercoledì 24 luglio 2024) ROMA – “Le risorse stanziate per ildia favore delle imprese localizzate nella Zessi confermano del tutto insufficienti a promuovere gliin beni strumentali, impianti e attrezzature nelle regioni del Mezzogiorno realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024”. Lo si legge in un comto della CNA. L’Agenzia delle Entrate, infatti, sulla base delle risorse disponibili, ha fissato al 17,6668% la percentuale didieffettivamente fruibile, che riduce drasticamente il beneficio fiscale: in Abruzzo passa dal 15% al 2,65%, in Puglia dal 50% all’8,83%, in Sicilia dal 60% al 10,60%. Valori che non consentono di incentivareproduttivi nelle aree del Mezzogiorno, già penalizzate dall’esclusione deglidi importo inferiore a 200 mila euro, in prevalenza realizzati da micro e piccole imprese.