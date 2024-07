Indiziato di reato la psicosi che sconvolse l' America | un monito per le prossime generazioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024)DILa7 ore 23.30. Con Robert De Niro, Annette Bening e Martin Scorsese. Regia di Irwin Winkler. Produzione Usa 1991. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA È la rievocazione di uno dei momenti più bui della storia del liberalismono, quello della "caccia alle streghe" alla fine degli anni 40. L'inizio della guerra fredda aveva scatenato negli USA la caccia al comunista. Tanto che ci andarono di mezzo (cioè persero il lavoro e molti la libertà) anche personaggi che comunisti non erano, ma avevano il solo torto di averli frequentati in passato, specie negli anni di guerra, quando la Russia era alleato. De Niro impersona David Merrill, un regista che si ritrova nei guai per via delle vecchie amicizie. I produttori gli voltano le spalle e anche gli amici di sempre.