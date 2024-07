Guardiola stuzzica Donnarumma | il Manchester City ha bisogno di un nuovo portiere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Semplice suggestione o idea concreta? La Premier League tenta Gianluigi. Il contratto con il Psg scade nel 2026 e, nonostante si sta iniziando a lavorare per il rinnovo, Pepildella nazionale italiana. Il, infatti, hadi untitolare in vista della prossima stagione: Ederson è in uscita direzione Arabia Saudita e i campioni d’Inghilterra tentano l’ex Milan. Secondo quanto riferito dal Daily Express,avrebbe individuato inil successore delbrasiliano. Ederson in uscita: serve iltitolare Asi chiude un’era: dopo 7 anni Ederson è pronto a dire addio al club. Il, però, non perde tempo: recentemente sarebbero stati aperti i contatti con ildella nazionale italiana.