Ecco l' effetto-Europa Giorgia Meloni torna al 30% Schlein cala ed è scossone nel centrodestra | il sondaggio di Mentana

(Di lunedì 22 luglio 2024) La partita europea sembra aver fatto benissimo a. Al contrario, l'ammucchiata annunciata con entusiasmo a sinistra ha penalizzato soprattutto Elly. Tu chiamali se vuoi paradossi della politica, o scherzi della "narrazione" che vorrebbe la premier in difficoltà e la leader dell'opposizione in volo. Ildi Swg per il TgLa7 di Enricosmentisce in pochi secondi una settimana di analisi, commenti, retroscena e più banalmente "sensazioni" e percezioni nei corridoi di palazzo.li, i dati nudi e crudi sui partiti. Se si votasse oggi, Fratelli d'Italia prenderebbe il 30%, con uno 0,4 guadagnato rispetto all'ultima rilevazione di una settimana fa. Segno che le polemiche sul suo isolamento a Bruxelles e Strasburgo e le trattative finite male con Ursula Von der Leyen non hanno fatto registrare un calo nei consensi.