Mutande sotto il letto foto di nudo nelle mail | ho sempre avuto le corna Ora sono casta da 6 anni | lo sfogo di Rosita Celentano

(Di sabato 20 luglio 2024) “Quello dei tradimenti è un tema al qualesensibile. Non solo hole, ma mi hanno anche portato bene”. Così parla, che si racconta in una lunga intervista al settimanale F svelando come pure il tradimento, a volte, possa nascondere degli insospettabili risvolti positivi per chi lo subisce. La figlia di Adrianoporta l’argomento anche a teatro nello spettacolo L’illusione coniugale insieme ad Attilio Fontana che interpreta suo marito. Nella pièce, che promette di far riflettere il pubblico ma anche di divertirlo, i protagonisti raccontano le rispettive relazioni extraconiugali. Un tema più che mai attuale e che riguarda un numerocrescente di coppie, tra chi nel trovare un proprio equilibrio decide di concedersi qualche scappatella e aprire la relazione, e chi invece preferisce agire alle spalle del partner.