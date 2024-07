Alien – confermato il titolo della nuova serie tv!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) LaTV sudi FX ha ora unufficiale:: Earth. Quelincapsula praticamente ciò che lo showrunner Noah Hawley (Fargo, Legion) aveva anticipato per la prima volta sulla, dicendo che sarebbe stato un allontanamento dal formato standard dei film. La distinzione chiave qui è che: Earth porta la minaccia xenomorfa sul nostro pianeta natale. Il creatore Ridley Scott aveva sconcertato i fan con il suo prequel del 2012 Prometheus, che postulava l’idea che gli xenomorfi fossero un’arma biologica sviluppata da una razzaa che aveva anche creato la vita sulla Terra. I filmvs. Predator sono stati gli unici film che hanno portato gli xenomorfi sulla Terra, ma quei film crossover sono stati in gran parte liquidati dai fan come sfruttamenti poco brillanti sia diche di Predator.