JD Vance | chi è il vice di Trump per le elezioni Usa 2024

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il 18 luglio, James David, all’anagrafe James Donald Bowman, conosciuto come J.D., 39 anni, è diventato ufficialmente il candidato allapresidenza degli Stati Uniti al fianco di Donaldper le prossimepresidenziali. Questa scelta segna una svolta importante per la campagna repubblicana, che punta a riconquistare la Casa Bianca con una piattaforma basata su nazionalismo economico e populismo. Chi è JD? JD, attualmente senatore, è noto al grande pubblico statunitense principalmente come autore del best-seller Elegia Americana: un libro che racconta la sua difficile infanzia nella Rust Belt americana e che ha offerto uno sguardo intenso sulle sfide della classe operaia bianca. La Rust Belt è la regione egli Usa compresa tra i monti Appalachi settentrionali e i Grandi Laghi, un tempo cuore dell’industria pesante statunitense.