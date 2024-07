Il silenzio della stampa sportiva sul caos Dazn

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 18 luglio 2024) I tre principali quotidiani sportivi italiani si sono prodigati nel racconto – addirittura con pagine “esclusive” dedicate –serata andata in scena mercoledì 17 luglio allo Stadio Meazza di Milano. Nessuno di loro, però, ha fatto un cenno alla situazione degli esuberi di, con la progressiva abolizionefigura del bordocampista in seguito a decisioni aziendali che mettono a rischio i futuro professionale di 14 giornalisti dipendenti sui 32 che compongono la redazione. Solo grandi elogi per quanto andato in scena a San Siro, foto dei volti noti che prenderanno parte alla prossima stagione di Serie A sulla piattaforma OTT e nessuna critica.