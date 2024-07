Crescono soglie Isee e importi nel nuovo bando regionale per il diritto allo studio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024) FIRENZE – Anche quest’anno saranno garantite le borse diper gli studenti universitari. Per il secondo anno consecutivo ci sarannopiù alte e borse più pesanti adeguate all’inflazione. Un ampliamento della platea di beneficiarie e beneficiari stimato di circa 1700 studentesse e studenti, che si aggiungeranno ai 14983 borsiste e borsisti nell’anno accademico appena trascorso. Con queste principali novità è on line da oggi ildell’aziendaper iluniversitario che garantisce borse die postiggio per il 2024/2025. Il– promosso nell’ambito di GiovaniSì, il progettoper l’autonomia dei giovani – recepisce gli indirizzi stabiliti dalla giunta. Resterà aperto fino al prossimo 6 settembre. La soglia, l’indicatore della situazione economica equivalente, passa a 27mila euro (da 25mila).