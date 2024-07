Lavori alla Rocca Malatestiana Sotto i ferri le mura ammalorate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo l’estate, a seguito dell’affidamento dei, lavecchia e lo Sferisterio saranno interessati da un intervento di restauro e consolidamento di 200mila euro. L’esecuzione delle opere, inserite in un progetto approvato dGiunta comunale, riguarderà in modo particolare il tratto delleche si estende verso Porta Fiume e il Parco della Rimembranza. "La– commenta l’assessore aipubblici Christian Castorri – è tra i monumenti simbolo della nostra città e questo specifico intervento, il cui progetto è stato riapprovato per adeguarci al nuovo Codice degli appalti, si inserisce nella serie di opere eseguite con lo scopo di conservare, tutelare e valorizzare questo patrimonio storico-culturale cittadino.