L’asteroide Apophis nel 2029 passerà più vicino alla Terra dei satelliti L’Esa | via alla missione di difesa planetaria Ramses

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 - Nell'asteroide 99942'sfiorerà' laad appena 32mila chilometri, piùdeiper le telecomunicazioni che si trovano in orbita geostazionaria. In vista dell'evento, passaggi così ravvicinati avvengono solo una volta ogni 5mila o 10mila anni, l'Agenzia Spaziale Europea ha iniziato a preparare ladi(RapidMission for Security and Safety), per accompagnare il più a lungo possibile l'asteroide durante il passaggio e analizzarlo, con una serie di strumenti scientifici, e verificare il 'prima e dopo' degli effetti dell'attrazione gravitazionale dellasull'orbita e la rotazione dell'asteroide e, probabilmente, innescherà anche terremoti e smottamenti.