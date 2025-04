Sololaroma.it - Roma, Celik recuperato: Ranieri studia nuove soluzioni per la Juventus

Leggi su Sololaroma.it

L’emergenza sulla fascia destra è, almeno in parte, rientrata. Zekisarà disponibile per la sfida di domenica sera dellacontro laall’Olimpico. Dopo aver ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo nei giorni scorsi, ieri il terzino turco ha svolto l’intera seduta con i compagni, un segnale importante in vista della gara.Le possibili scelte tatticheIl rientro diapreopzioni per, che potrebbe decidere di utilizzarlo da braccetto di destra in una difesa a tre, affiancandolo a Mancini al centro e Ndicka sul lato sinistro. Una soluzione già adottata in altri big match, che potrebbe garantire maggiore solidità contro unapiù aggressiva sotto la guida di Tudor. Non è escluso, però, che Hummels possa ancora avere una chance dopo la buona prova contro il Lecce, con Mancini eventualmente spostato sulla destra per migliorare le uscite in possesso.