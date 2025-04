Sci | Brignone cade si teme frattura

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.30 Paura per Federicain Val di Fassa per i campionati assoluti di sci alpino. L'azzurra, trionfatrice in Coppa del mondo, è caduta malamente durante il gigante. La valdostana ha inforcato una porta con il braccio, perdendo l'equilibrio,ndo rovinosamente a terra. E' stata prima soccorsa e portata a valle con il toboga. Poi è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Trento per accertamenti. Siper il ginocchio e la tibia.