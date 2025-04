B4A, qualcosa si muove

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 3 aprile 2025 –sinella zona B4a di Isola Sacra, dopo anni di attesa e vincoli idrogeologici. Il Comune di Fiumicino ha ufficializzato la conclusione positiva di due conferenze di servizi, dando il via libera a due progetti edilizi residenziali a lungo congelati: uno in via Taurisano e l’altro in via Baisi.La zona B4a, da anni al centro delle proteste dei residenti e delle richieste dei professionisti dell’edilizia, è stata per lungo tempo imbrigliata in una serie di vincoli ambientali e paesaggistici legati soprattutto al rischio idraulico. Il Piano particolareggiato dell’area, approvato nel 2020, aveva previsto la nuova edificazione diretta, ma nella pratica quasi nessun progetto riusciva ad andare avanti, a causa dei continui pareri negativi o dei lunghi silenzi da parte degli enti coinvolti.