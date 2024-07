Yara Gambirasio chi sono i suoi genitori e sua sorella? Tutto sulla famiglia della ragazzina uccisa a 13 anni

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 15 luglio 2024)è latredicenne tremendamentenel 2010: la sua storia è riuscita a sconvolgere e indignare tutta la penisola. Sapete chie sua? Di seguitodi. Leggi anche:, chi è Massimo Bossetti? Cosa ha fatto e oggi cosa fa? Uscita da casa sua, a Brembate di Sopra, il 26 novembre 2010 per recarsi nel centro sportivo del suo paese,non ha fatto più ritorno nella sua abitazione. Il corpo senza vitagiovanissima promessaginnastica ritmica italiana è stato ritrovato in un campo tre mesi dopo, in avanzato stato di decomposizione. Del delitto è stato accusato un muratore di Mapello, Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo in via definitiva.