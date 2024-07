Sequestrati 700 milioni di prodotti contraffatti nel 2023 Al primo posto c’è sempre il fashion

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 – Oltre 700di. Li hala Guardia di Finanza nel corso del, come riportano i dati del rendiconto generale dello Stato della Corte dei Conti. Una cifra che fa ancora più impressione se associata al +150% relativo all’aumento dei sequestri rispetto al 2022. Ilsettore ad essere colpito è quello della moda, con i cosiddetti "dupe", ovvero repliche a buon mercato di capi d'abbigliamento d'alta moda. Una tipologia che rappresenta più di un terzo della totalità di merce sequestrata. Al secondoci sono i giocattoli per bambini, non a norma rispetto alle leggi europee attualmente evigenti, quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei piccoli consumatori. Al terzoil settore dell'elettronica.