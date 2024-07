ETF e giovani | La rivoluzione degli investimenti in Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 luglio 2024) Itrainano il mercatoETF. Ebbene sì, nonostante gli under 35ni abbiano i redditi e il valore patrimoniale più bassi dal 2006 (-8% in 15 anni), sono i più propensi al risparmio con un obiettivo chiaro: pensare da subito al proprio futuro. Gli ETF rappresentano il 74% nel mix difatti dagli under 34, contro il 59%over 55 (analisi di Scalable Capital, piattaforma di investimento digitale con oltre un milione di clienti, leader in Europa, nata nel 2014 con l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla finanza). Se il 5,1%ni investe in ETF si sale al 14,9% nella fascia di età 25-34 anni. In Europa il patrimonio gestito con ETF è cresciuto del 16% e ha raggiunto circa 1,7 triliardi di euro, 105,7 miliardi in(+2%).