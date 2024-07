Cinema alla Rocca di Imola | Successo di pubblico nonostante il cantiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 –per il. La rassegna estiva prosegue, dopo la partenza del 25 giugno, e continua a registrare buoni dati di affluenza, in linea con lo scorso anno.il maltempo e ilingombrante sulla struttura, ilsi conferma dunque un appuntamento apprezzato dai cittadini imolesi. "Va tutto molto bene – spiega il curatore delFranco Calandrini –, anche se c’è da dire che la presenza deldestabilizza un po’ lo spettatore. I primi tempi la gente sfilava in maniera automatica nell’ingresso dal ponte e non dall’entrata laterale dell’Accademia Pianistica, come abbiamo indicato. Diciamo che c’è stata un po’ di perplessità. Basti pensare solo che nella prima parte de ‘L’arte della gioia’ abbiamo registrato 128 presenze, per la seconda parte 162.