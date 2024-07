Inail | dopo anni di blocco del turn over entro il 2024 oltre mille nuove assunzioni

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 12 luglio 2024)didel, che si è tradotto in un significativo invecchiamento dell`età media dei dipendenti, i due terzi dei quali hanno più di 50, e in carenze di organico importanti nelle strutture centrali e territoriali, con lo slogan "Costruiamo insieme un lavoro sicuro", l`, grazie alla collaborazione con il dipartimento della Funzione pubblica, la commissione Ripam, lancia una campagna di reclutamento destinata a generarea tempo pieno e indeterminatola fine del.Quelle previste dai sei bandi pubblicati oggi su inPA, portale dei concorsi del pubblico impiego, sono 577 e relative a diversi profili professionali. Nel dettaglio, i posti messi a concorso per professionisti di primo livello sono 78, suddivisi tra Avvocatura (9), Consulenza tecnica per l`edilizia (36) e Consulenza tecnica salute e sicurezza (33), quelli per profili di terzo livello professionale 191, suddivisi tra tecnologi (83) e ricercatori (108), mentre 308 riguardano l`area dei funzionari, di cui 293 funzionari amministrativi e 15 assistenti sociali.