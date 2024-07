Bologna le musiche di Amarcord per la prima volta dal vivo durante la proiezione del film

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sabato sera, in piazza Maggiore, la magia del cinema e della musica hanno preso forma per un pubblico numerosissimo. Nel corso dello scorso weekend in Piazza Maggiore a, infatti, l’Orchestra del Teatro Comunale di, diretta da Timothy Brock, ha eseguito dalper lala colonna sonora di “” composta da Nino Rota,ladeldi Federico Fellini. Brock ha così realizzato uno speciale arrangiamento della colonna sonora a partire dall’unico spartito originale autografo e dai nastri delle registrazioni delleconservati nell’archivio CAM Sugar. L’evento si è tenutola 38esima edizione del festival del Cinema Ritrovato e segna l’inizio di un’importante collaborazione di CAM Sugar con la Cineteca diche ha sostenuto il progetto di restauro a partire da una partitura manoscritta originale non completa, su cui Timothy Brock ha potuto lavorare anche grazie al supporto dei master originali delle registrazioni, anch’essi attinti dall’archivio di CAM Sugar.