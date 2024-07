VIDEO – Argentina-Canada 2-0 gol e highlights | subentra Lautaro Martinez!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Stanotteè finita 2-0: questi glidella partita valida per le semifinali della Copa América 2024, con ildei gol di Julian Alvarez e Leo Messi. UNO-DUE E FINALE –2-0 nella partita valida per le semifinali di Copa America. Come nel match che ha avviato la Copa América l’batte 2-0 il. Ma stavolta è molto più prestigioso, perché permette alla Seleccion campione in carica della manifestazione di qualificarsi alla finale per il primo posto di domenica notte. L’equilibrio al MetLife Stadium si rompe al 23’. Quando uno spettacolare filtrante centrale di Rodrigo de Paul trova Julian Alvarez bravissimo a infilarsi nello spazio in mezzo ai due centrali, per poi tenere la posizione e battere a rete per l’1-0.