Emergenza caldo nelle Marche ecco dove l’aria è più irrespirabile

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ancona, 10 luglio 2024 - La Regioneha emanato un bollettino di criticità per tutta la giornata di oggi (fino alla mezzanotte). “Una vasta area anticiclonica garantisce tempo stabile e soleggiato con assenza di precipitazioni e ventilazione debole”. E le temperature continuano a salire: ad Ancona per il pomeriggio si prevedono 33 gradi, ad Ascoli Piceno 36, a Camerino (provincia di Macerata, in montagna) 32, a Fabriano (Ancona) e Macerata 35, a Fermo e Pesaro 34, a Urbino 31. A Pintura di Bolognola (Macerata), in quota, 25 e sul Monte Bove 22. Mare, da Cupramarittima a Mezzavalle: 5 spiagge libere da non perdere Venti deboli dai quadranti settentrionali, moderati in mattinata lungo la fascia costiera. Mare poco mosso. Non si prevedono fenomeni significativi ai fini dell'allertamento di protezione civile.