Decenni di galera a chi contesta il Ponte maxi-rimborsi anticipati agli agenti sotto processo | doppio blitz della Lega sul ddl Sicurezza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Chi protesta in modo “minaccioso o violento” contro le grandi opere infrastrutturali, come ilsullo Stretto di Messina, rischierà oltre 25 anni di carcere. E se un poliziotto finisceper averlo malmenato, lo Stato potrà anticipargli le speseli. È il combinato disposto di due emendamenti approvati mercoledì al cosiddetto “pacchetto“, il ddl approvato a novembre dal Consiglio dei ministri e ora in discussione nelle Commissioni Giustizia e Affari costituzionaliCamera. È passata, infatti, la proposta del deputato leghista Igor Iezzi –scritta anche daltri partiti di maggioranza – che introduce una nuova aggravante del reato di resistenza a pubblico ufficiale: la pena “è aumentata” se la violenza o la minaccia (elemento costitutivoresistenza) “è commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica“.