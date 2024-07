Inter marchio orange Dumfries e De Vrij L’Europeo del rilancio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Chiamarla “l’degli olandesi“ è uno spingersi un po’ troppo in là. In fondo, la scorsa stagione, ce n’erano tre e uno è stato lasciato andare dopo un solo anno di contratto (Klaassen). Gli altri due, invece, sono ancora in corsa per gli Europei. Da protagonisti. Stefan Deha segnato il gol del momentaneo pareggio contro la Turchia nei quarti,ha realizzato l’assist del definitivo 2-1 nella stessa gara. Insieme hanno così sconfitto l’avversario per un giorno, Hakan Calhanoglu, a cui sono legati da sincera amicizia oltre ad essere compagni nell’. Il duofornito dai nerazzurri alla nazionale vive un’estate al centro dei rumors, anche se entrambi hanno di recente espresso la volontà di restare a Milano. "Io ho un anno di contratto, più un’opzione, sono felicissimo ed è stata una stagione pazzesca.