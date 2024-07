Battiti Live tremenda gaffe di Ilary in diretta | il pubblico senza parole

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 8 luglio 2024) News TV. L’attesa è finita, il grande appuntamento del Cornetto2024 arriva in televisione questa sera su Canale 5. La prima grande novità vedrà alla conduzioneBlasi e Alvin. Il concerto targato Radio Norba ha già fatto tappa a Molfetta, Bari e Otranto. Per stasera si attendono le esibizioni di Alfa, Blue, Holden, Petit, Mida, Gabry Ponte, ComaCose, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Sarah Toscano, Fedez, Rose Villain e Guè, Gigi D’Alessio, Irama. Al timone per il primo anno,Blasi non si è risparmiata e ha fatto una serie didivertenti ma anche imbarazzanti. Leggi anche: Morto Pino D’Angiò, l’annuncio da brividi a “” (VIDEO) Leggi anche: “Le Iene”, un volto storico torna dopo 16 anni: di chi si trattagira la Puglia Cornettoè l’appuntamento estivo dedicato alla musica, con i protagonisti italiani e stranieri più seguiti e ascoltati del momento.