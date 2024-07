L’alba di un nuovo bellissimo giorno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutidi McBlu76 Pensieri sparsi. Iniziamo dalla maglia, fantastica. Anni 80, presentata neldi Diego, il cinque luglio, non un caso, ed a noi tifosi queste piccole cose fanno uscire pazzi, facendoci sentire quel legame imprescindibile che dovrebbe esserci sempre tra piazza e società. Poi passiamo al campo. Buon. Costa molto, costa troppo, è buono o non è buono. Si continua a guardare il tutto dalla prospettiva sbagliata. Perché l’unica corretta è quella che ci racconta che l’abbia scelto tra tutti gli altri possibili difensori centrali Antonio Conte. E se l’ha scelto Conte ed il Napoli compie uno sforzo importante per accontentare il tecnico c’è solo da applaudire ed essere contenti, al di là di quello che ci racconterà il campo.