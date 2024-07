Devo dire una cosa su Andrea Temptation Island Ludovica vuota il sacco sul tentatore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 luglio 2024)2024,rompe il silenzio dopo la puntata di giovedì in cui è stata scaricata dal fidanzato Christian, furioso per i video di lei chiusa in bagno con uno dei tentatori,. La ragazza rivela per la prima voltaè accaduto dopo il programma e come vanno le cose tra lei e, adesso che è tornata alla vita reale. Una notizia che spiazza tutte le teorie fatte fino adesso dai telespettatori.e Christian sono una delle coppie dell’ultima edizione di. È stato lui a scrivere al programma per mettere alla prova la sua fidanzata. Christian infatti ha raccontato che in passato lei lo ha tradito due volte con la stessa persona. Lei dopo è sempre tornata con il suo fidanzato. I due hanno però lasciato in anticipo il programma separatamente.