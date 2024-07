Tiro con l’arco i convocati dell’Italia per le Olimpiadi | terzetto maschile confermato Rebagliati la spunta su Andreoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nel Salone d’Onore del CONI a Roma, in presenza di Giovanni Malagò e del Presidente della FITArco Mario Scarzella, sono stati annunciati quest’oggi gli azzurri che faranno parte della spedizione azzurra nelconai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Italia che si presenterà nella capitale francese con 4 atleti (3 uomini, 1 donna), a causa della mancata qualificazione a cinque cerchi delfemminile. Il direttore tecnico della Nazionale, Giorgio Botto, hadi fatto iltitolare degli ultimi grandi eventi selezionando Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. L’unico posto a disposizione in campo femminile è stato assegnato invece a Chiara, che ha vinto dunque il ballottaggio con Tatiana(riserva a casa, ruolo che tra gli uomini toccherà a Matteo Borsani) dopo aver conquistato sul campo il pass individuale non nominale grazie al bronzo degli European Games 2023 a Cracovia.