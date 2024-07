Per ora escludo Marcos Alonso e Gudmundsson siamo già forti così | Inter parla Marotta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) “campioni in carica e come tali dobbiamo difendere questo titolo. Ma la cosa più importante è rilevante è chel'e quando l'partecipa a una competizione deve sempre ottenere il massimo”.il nuovo presidente dell'Beppe, a margine dell'evento di presentazione del nuovo logo della Serie A targato Enilive. “Infortunio Buchanan? Ci dispiace, ma è giovane si riprenderà facilmente. Le informazioni che abbiamo sono di unvento chirurgico riuscito molto bene, quindi speriamo di averlo tra quattro mesi” è invece la riposta sulle condizioni di Buchanan del dirigente, che poi hato anche di mercato: “Per quanto riguardapenso di escluderli in questo momento, perché l'organico che abbiamo è già di per sé forte”.