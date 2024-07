Ordine d’arrivo Tour de France 2024 sesta tappa | Groenewegen batte Philipsen Pogacar ancora in giallo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Volata appassionante a Dijon, dove ildeelegge il terzo vincitore diverso su tre sprint. Per mezza ruota, nelladella Grande Boucle, a spuntarla è Dylan, con l’alfiere del Team Jayco AlUla che esulta per lavolta in carriera in questa corsa e per la settantacinquesima in totale.una volta battuto, e secondo, Jasper(Alpecin – Deceuninck); il belga è stato pilotato perfettamente dalla sua squadra, ma si è fatto rimontare sulla sinistra della carreggiata dall’olandese. Completa il podio di giornata Biniam Girmay (Intermarché – Wanty), per uno sprint con la top-10 densa di tutti i migliori velocisti. Doveva essere una giornata tranquilla, con l’epilogo scritto della volata e gli sprinter a giocarsiuna volta il successo parziale.