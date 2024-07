Cani in hotel | le regole e gli alberghi pet-friendly in Italia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024) Iormai fanno parte della famiglia a tutti gli effetti, pensare di separarsene, anche soltanto per una settimana di ferie è impensabile, ecco allora che sono sempre di più glipet-nel nostro Paese. Alcuni, poi, non si limitano solo ad ammettere l’accesso ai quattro zampe: hanno anche aree e attività dedicate al loro benessere. Pianificare la vacanza con il proprio cane è indispensabile. Gestire eventuali imprevisti è oggettivamente più difficile con un quattro zampe al seguito. Ecco perché è importante informarsi bene e prenotare per tempo, tenendo a mente che ogni Comune ha le proprie norme sugli animali domestici nei luoghi pubblici e ogni esercente commerciale stabilisce le propriepet-, le caratteristiche Inon sono ammessi in tutti gli, ma per fortuna sempre piùsul territorio nazionale permettono di far soggiornare gli animali domestici in stanza con i loro proprietari.