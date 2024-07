Defender 130 Outbound per Croce Rossa Italiana | una partnership che fa storia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Quest’anno è un anno di celebrazioni epiche per due icone del soccorso e dell’umanitarismo:. Un anniversario da non dimenticare, segnato da una nuova aggiunta alla flotta di veicoli della, la130, progettata per affrontare qualsiasi disastro. Una collaborazione storica che si rinnova: Negli ultimi 70 anni,ha collaborato con laoffrendo un supporto umanitario a livello globale con uno spirito pionieristico. Quest’anno ricorre il 160° anniversario della fondazione del movimento dellae della Mezzaluna, nato a Solferino, in Italia. Per celebrare questi due momenti storici,ha messo a disposizione dellauna130specificatamente equipaggiata.