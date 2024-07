Giacomo Bozzoli chi è l’ergastolano in fuga | 39 anni bresciano ha ucciso lo zio e buttato il corpo nella fonderia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024), 39, non è stato trovatosua abitazione sulle rive del lago di Garda, dove i carabinieri si erano recati per notificargli la condanna all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, confermata ieri dalla Cassazione. Le ricerche sono partite immediatamente e sono ancora in corso. La conferma della Cassazione – I giudici della Prima Sezione della Cassazione hanno respinto il ricorso degli avvocati dicontro la sentenza della Corte d’Assise di appello di Brescia, che lo aveva condannato, il 17 novembre 2023, per l’omicidio dello zio Mario e per l’occultamento del cadavere, gettato nell’altoforno delladi famiglia a Marcheno, in provincia di Brescia. Per, l’unico imputato per la morte dell’imprenditore, la Cassazione ha confermato il carcere a vita con l’aggiunta dell’isolamento diurno per un anno.