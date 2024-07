MotoGP | Francesco Bagnaia vittoria e vetta molto vicina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una tre giorni da vero, e incontrastato, campione del mondo dellasi è ripreso la scena nel weekend di Assen 2024 portando la sua Ducati a macinare punti su punti in terra olandese. Prestazioni al limite della perfezione che hanno portato il numero uno delle due ruote ad avrsi sensibilmente in classifica dopo le varie vittorie (Sprint Race e Gran Premio) messe a referto nella terra dei tulipani. L’italiano, adesso, tallona Jorge Martin di Pramac Racing, ancora al comando delle operazioni nella graduatoria riservata ai piloti, a distanza di dieci punti (200 contro 190). Un divario esiguo che potrebbe mettere pressione allo spagnolo, fresco sposo di Aprilia attivando l’istinto predatorio di Pecco, ormai arrivato a ridosso di quella posizione che è stata sua per diverse annate di Motomondiale.