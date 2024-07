Last e di Giacomo | le prime foto social della gravidanza

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 1 luglio 2024) Annunciando la loro gioia Dopo l’annuncio, Jacqueline Luna die Ultimo hanno condiviso le loroda futuri genitori. Uno sguardo alla loro felicità Jacqueline è andata su Instagram per pubblicare una serie di affascinanticatturate dallagrafa Giulia Parmigiani. Momenti ludici Ha intitolato scherzosamente il post: “Un piccolo pancione, qualche voglia e un chitarrista messicano che ho trovato in Sicilia”, riferendosi al look giocoso di Ultimo, completo di chitarra e un grande cappello di paglia.e di: lePettegolezzi Sulle Celebrità. .