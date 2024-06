Il pesce innamorato | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 29 giugno 2024) Il: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Questa sera, sabato 29 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ildel 1999 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Nel cast anche Yamila Díaz, Paolo Hendel e Don Lurio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Arturo (Leonardo Pieraccioni) è un falegname che scrive racconti fin da quando era piccolo. Uno di questi viene pubblicato da un’importante casa editrice ed ottiene grande successo. Successivamente, durante uno dei suoi viaggi per promuovere il libro, incontra Matilde (Yamila Díaz): i due si innamorano a vicenda però, dopo aver passato la notte insieme, si allontanano per quindici mesi. Arturo si costruisce in un prato la sua casa ideale con il tetto rosso ed il camino azzurro, dopo essere fuggito dalla frenetica vita dello scrittore di successo, mentre Matilde dà alla luce un bambino.