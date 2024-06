Ansu Fati il Brighton e De Zerbi mai nominato | Ho imparato tanto dai compagni e dalla società

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo il prestito stagionale altorna a casa, nel suo Barcellona. Ad attenderlo Hansi Flick che ha preso il posto di Xavi. Il giovane talento non è riuscito a esplodere compiutamente sotto le direttive di Dee adesso vuole riprovarci nella capitale catalana. Nella sua intervista al Mundo Deportivo, il calciatore non nomina mai De. I due non hanno avuto un buon feeling, complice anche i piccoli infortuni diche lo hanno tenuto fuori dal campo parecchie volte.: «Non avere la continuità che si vuole rende tutto difficile» Come ci si sente a tornare a casa? «Mi sento molto bene. È stato un anno in cui hotante cose, ho provato un campionato molto impegnativo come la Premier League. È stato un piacere giocare per il, ma ora sono tornato al mio club e con la mia famiglia.