Speriamo di non fare brutte figure | le parole di Percassi gelano i tifosi dell' Atalanta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Carlo Ancelotti ha sollevato la sua quinta Champions: un record incredibile che si somma alle 15 vittorie madrilene. Dopo la vittoria del Real Madrid nella finale di Champions League, si è delineato lo scenario in cui verrà disputata la partita che assegnerà la Supercoppa Europea. La vincitricea Coppa dei Campioni affronterà quella'Europa League: a metà agosto andrà in scena un inedito-Real Madrid. Bergamo è ancora in festa per lo storico successo europeo, ma la nuova stagione incombe così come gli impegni che saranno di primo livello. Il presidentea Dea Luca, dopo la vittoria dei Blancos contro il Dortmund, ha parlatoa partita che aspetta la sua: "Supercoppa con Real Madrid?di nonuna brutta figura.