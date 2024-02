Grande Fratello | Paolo Masella sul momento difficile di Vittorio Menozzi | “Lui è innocente | vuole sembrare più forte di quello che è ma…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 11 febbraio 2024) La trentaquattresima puntata delha segnato una decisiva svolta nel percorso diall’interno del reality. Il modello ha ribadito la sua imparzialità nella disputa tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero ma di fatto si è sempre più allontanato dall’attrice dedicando il suo tempo alla fazione “avversaria”. Un cambio di rotta,di, che ha fatto chiacchierare gli inquilini della Casa, specie Greta Rossetti e. I due, confrontandosi sul comportamento dell’ingegnere, hanno riflettuto sull’inesperienza e sull’insicurezza del ragazzo. Nello specifico, l’ex tentatrice ha detto: Mi dispiace di averlo messo in dubbio anche per un nano secondo. Gliel’ho pure chiesto e mi ha dato una risposta tale che io non ...