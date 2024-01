Covid | Fiaso | ' -22% ricoveri | virus lascia il posto letto all' influenza'

"Il calo più significativo, - 27% - precisa la- arriva per i ricoverati 'con', ovvero coloro che sono in ospedale per altre cause, ma sono risultati positivi al coronavirus, segno di ...L'indaginerileva che il 70% delle aziende sanitarie aveva formalizzato, come previsto, entro ... Nel 2020 con la pandemia le aziende sanitarie hanno concentrato sulla lotta altutti gli ...Quarta settimana di ricoveri Covid in calo negli ospedali. L'ultima rilevazione della rete sentinella della Fiaso, relativa alla prima settimana del 2024, segna una diminuzione del 22% dei pazienti ...Il report Fiaso: -27% pazienti in terapia intensiva, -15% bimbi in ospedale. Migliore: "In terapie intensive pazienti con polmoniti gravi" ...