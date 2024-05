Riccardo Trillini | Possono tutti rialzare la testa quando si parla di pallamano italiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) A 28 anni di distanza dall’unica partecipazione, l’Italia dellamaschile tornerà a giocare i Mondiali nel 2025: gli azzurri, dopo aver vinto per 32-26 in casa all’andata, arpionano il successo anche al ritorno in trasferta a Podgorica, in Montenegro, battendo nuovamente i padroni di casa per 32-34. Al sito federale il DT dell’Italia,, ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Si è realizzato un sogno pernoi. Avevamo sulle spalle una responsabilità versoi tifosi, gli appassionati, allenatori e allenatrici, giocatori e giocatrici, dirigenti.lasidi. Credo che sia ...