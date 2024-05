V der Leyen | serve Europa forte e coesa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 12 maggio 2024) 22.15 "C'è molto in gioco, dipenderà molto dal fatto che tutti vadano a votare.C'è in gioco la coesione dell',abbiamo bisogno di unache protegga, sia solidale, e che viva i nostri valori comuni come lo stato di diritto e la solidarietà". Lo ha detto Ursula von der, presidente della Commissione Europea, ospite da Fazio. Sull'Italia, von derha affermato che "Roma è molto ben messa per l'implementazione del Pnrr e ha già usufruito di oltre la metà dei fondi". Va poi rafforzata la difesa Ue.