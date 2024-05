Gravissimo dopo un pugno al volto dietro la Stazione Termini | preso l’aggressore

(Di domenica 12 maggio 2024) Per la violenta aggressione avvenuta in via Gioberti, a due passi dalla, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermo un uomo di 42 anni.

Un quarantunenne si trova ricoverato in gravi ssime condizioni , a causa di un gesto di violenza improvvisa. Ieri, 10 maggio, un passante è stato aggredito in via Gioberti, proprio di fianco alla Stazione Termini a Roma, da uno sconosciuto . Secondo ...

Muore travolto dal treno, tragedia a Santa Severa - Muore travolto dal treno, tragedia a Santa Severa - SANTA MARINELLA – Tragedia stamattina sulla linea ferroviaria Roma-Civitavecchia. Per cause ancora in corso di accertamento intorno alle 7, nei pressi della stazione di Santa Severa, un uomo è finito ...

Roma: incontro infuocato tra residenti e istituzioni, gli abitanti del centro non ci stanno più: «Tensostruttura a Termini, è inaccettabile» - Roma: incontro infuocato tra residenti e istituzioni, gli abitanti del centro non ci stanno più: «Tensostruttura a termini, è inaccettabile» - Si è tenuto al Campidoglio, un incontro tra le istituzioni e i residenti dei Rioni Castro Pretorio, Esquilino e Monti. Purtroppo non è passata inosservata l'assenza delle ...